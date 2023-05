Bahngewerkschaft EVG verkündet Termin des nächsten Bahnstreiks

Bahnreisende erfahren am Donnerstagvormittag, wann der nächste Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) stattfinden und wie lange er dauern soll. Die EVG will am Morgen (9 Uhr) in Köln Details zu ihrem bereits angekündigten Arbeitskampf nennen. Die Gewerkschaft will mit den Streiks Druck im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und mit weiteren Bahn-Unternehmen machen.

Sie verhandelt derzeit mit insgesamt 50 Unternehmen der Branche über Lohnerhöhungen. Die EVG fordert für insgesamt rund 230.000 Beschäftigte zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 650 Euro brutto mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Sie hatte im März zusammen mit der Gewerkschaft Verdi und im April erneut den Bahnverkehr bundesweit lahmgelegt. Der Personalchef der Deutschen Bahn, Martin Seiler, will sich am Donnerstag um 11.15 Uhr am Kölner Hauptbahnhof äußern.