Bahnhof Eisenhüttenstadt: „Moderne Mobilitäts-Drehscheibe“ Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist der sanierte Bahnhof Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) in Betrieb genommen worden. „Für rund 2000 Reisende, die hier täglich ei... dpa

Eisenhüttenstadt -Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist der sanierte Bahnhof Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) in Betrieb genommen worden. „Für rund 2000 Reisende, die hier täglich ein- und aussteigen, ist eine moderne Mobiltäts-Drehscheibe entstanden“, sagte der Regionalleiter der DB Station&Service, Daniel Euteneuer, am Mittwoch zur Eröffnung. Mit einer neuen Personenunterführung in Verbindung mit den Park & Ride-Plätzen und drei Aufzügen seien die Bahnsteige nun für alle Reisenden gut und barrierefrei erreichbar.