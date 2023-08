Oberleitungsschaden: Bahnhof Oranienburg gesperrt, auch ICE-Züge betroffen

Wegen eines Oberleitungsschadens ist der Bahnhof Oranienburg am Freitagnachmittag gesperrt worden. Die Züge der RB32 fallen zwischen den Bahnhöfen Lichtenberg und Oranienburg in beiden Richtungen aus, teilte die Deutsche Bahn mit. Auf der RE5 komme es zu Verspätungen und Ausfällen. Fahrgäste sollten auf die S-Bahn ausweichen, hieß es. Die Einschränkungen dauerten am Abend an.

Auch im Fernverkehr zwischen Berlin und Rostock kommt es wegen des Oberleitungsschadens zu Beeinträchtigungen. IC- und ICE-Züge werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 45 Minuten. Betroffen sind die Halte Berlin Gesundbrunnen, Oranienburg und Waren (Müritz).