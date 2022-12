Bahnstrecke Hannover-Berlin eher wieder frei Nach der Kollision zweier Güterzüge in Niedersachsen soll der Zugverkehr auf der gesperrten Strecke zwischen Hannover und Berlin nach Angaben der Deutschen B... dpa

ARCHIV - Beschädigte Waggons stehen und liegen auf dem Bahndamm. Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Leiferde -Nach der Kollision zweier Güterzüge in Niedersachsen soll der Zugverkehr auf der gesperrten Strecke zwischen Hannover und Berlin nach Angaben der Deutschen Bahn früher wieder anlaufen als bislang geplant. Bereits ab 11. Dezember sollen die Züge wieder rollen, teilte die Bahn am Donnerstagabend mit. Bislang hatte das Unternehmen geplant, die betroffene Strecke am 16. Dezember wieder freizugeben. „Das hohe Engagement aller Mitarbeitenden und die Unterstützung des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr haben dafür gesorgt, dass die komplizierten Bergungsarbeiten schneller als geplant abgeschlossen werden konnten“, hieß es.