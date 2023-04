Bald wieder Beelitzer Spargel: Ernte startet in Brandenburg Brandenburgs Spargelbauern hoffen auf eine etwas bessere Ernte als im vergangenen Jahr. Die Vorzeichen sehen gut aus. So viel wird der Spargel kosten. dpa

Frisch geernteter Spargel. Eibner/imago

Potsdam/Beelitz -Brandenburgs Spargelbauern hoffen auf eine etwas bessere Ernte als im vergangenen Jahr. „Die Vorzeichen sehen gut aus. Der Winter war für den Spargel recht gut. Nun hoffen wir, dass die Witterung in den nächsten Wochen mitspielt“, sagte der Präsident des Landesbauernverbands, Henrik Wendorff, am Dienstag zum offiziellen Start der Saison in Brandenburg dem RBB-Inforadio.