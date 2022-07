Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat nach seiner Rede beim G20-Treffen der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte auf der indonesischen Ferieninsel Bali den Sitzungssaal verlassen. Das berichteten Delegationskreise am Freitag am Rande der Beratungen. Lawrow habe sich damit auch der Replik von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) entzogen. Am Donnerstagabend hatte Baerbock kurz nach ihrem Eintreffen auf Bali angekündigt, sie werde in ihrer Replik auf Lawrow „sehr deutliche Worte finden, dass wir diesen Bruch des internationalen Völkerrechts nicht akzeptieren“.

Sie war als amtierende Vorsitzende der G7-Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte als nächste Rednerin vorgesehen. Ob Lawrow an einem geplanten Mittagessen und einer zweiten Arbeitssitzung am Nachmittag teilnehmen würde, blieb zunächst offen. Am frühen Freitag wurde dann mitgeteilt, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow das G20-Treffen der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte auf Bali vorzeitig verlässt.

„Danach wendet er sich an die Presse und reist ab“

„Lawrow führt noch bilaterale Gespräche, danach wendet er sich an die Presse und reist ab“, teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag auf Anfrage mit. Er nimmt demnach nicht am offiziellen Essen und an der Nachmittagssitzung teil. Die Anwesenheit Lawrows bei dem G20-Treffen galt auch als Test für eine mögliche Teilnahme von Kremlchef Wladimir Putin am G20-Gipfel am 15. und 16. November, der ebenfalls auf Bali stattfindet. Mehrere Staaten hatten ihre Teilnahme infrage gestellt, sollte Putin persönlich zum Gipfel kommen.

Die Außenministerin des Gastgeberlandes Indonesien, Retno Marsudi, rief am Freitag zum Auftakt des Treffens dazu auf, den Ukraine-Krieg so schnell wie möglich zu beenden. „Es ist unsere Verantwortung, den Krieg eher früher als später zu beenden und unsere Meinungsverschiedenheiten am Verhandlungstisch beizulegen und nicht auf dem Schlachtfeld auszutragen.“

VIDEO: 'Why did you start the war?': question asked as Russia's Lavrov attends G20 meeting pic.twitter.com/IXGjAMpP7M — AFP News Agency (@AFP) July 8, 2022

Das Außenministertreffen gilt angesichts von Lawrows Teilnahme als diplomatisch äußerst heikel. Während die EU und die USA wegen des Ukraine-Krieges Sanktionen gegen Russland verhängt haben, halten sich G20-Staaten wie China, Indien und Südafrika mit einer Verurteilung des russischen Einmarschs in der Ukraine zurück.

Ein Journalist des öffentlich-rechtlichen ZDF empört sich bei Twitter unterdessen über einen Vorfall mit dem Sicherheitsdienst. Andreas Kynast, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio, schreibt bei Twitter: „G20-Gipel auf Bali: ‚When do you stop the war?‘, rufe ich Russlands Außenminister Lawrow zu. Und werde von der indonesischen Sicherheit sofort rausgeschmissen.“ (mit afp, dpa)