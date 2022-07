Der Partykracher „Layla“ sorgt seit Wochen für aufgeregte Diskussionen in Deutschland. Ist der Sommerhit des Jahres über eine „Puffmama“ sexistisch? Mehrere Volksfeste untersagten das Abspielen des Songs – doch Zuschauer des ZDF-Fernsehgartens sollten ihn am Sonntag unzensiert zu hören bekommen. Das Motto der Sendung: „Mallorca vs. Oktoberfest“.

In ihrer Ballermann-Hymne reimen DJ Robin und Schürze die Worte „schöner, jünger, geiler“ auf den Namen Layla. Auch eine kindgerechte und eine internationale Version des Partyhits wurden schon angekündigt. Sogar Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) äußerte sich zu dem Lied.

Nun ist es an den TV-Zuschauern und Besuchern des ZDF-Fernsehgartens mit Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel, sich ein eigenes Bild zu machen.

Mehr in Kürze.