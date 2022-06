Ende Mai starb überraschend Andy Fletcher, Mitglied von Depeche Mode, im Alter von 60 Jahren. Seine Bandkollegen, Martin Gore und Dave Gahan, veröffentlichten nun ein Statement auf Instagram, das auch die Todesursache preisgibt.

Die Todesursache des Musikers war demnach natürlich. Fletcher erlitt eine „Aortendissektion bei sich zu Hause“, so die Stellungnahme. Dieser Riss an der Hauptschlagader war tödlich. „Auch wenn es viel, viel zu früh war, starb er an einer natürlichen Ursache und ohne längeres Leiden“, schreiben Gore und Gahan.

In der vergangenen Woche gab es eine Trauerfeier in London. Dort verabschiedeten sich Freunde und Familie von Andy Fletcher. „Es war eine schöne Zeremonie, bei der einige Tränen vergossen wurden“, schreiben Gahan und Gore. Die Trauerfeier sei aber erfüllt gewesen von „großartigen Erinnerungen daran, wer Andy war, von Geschichten über gemeinsame Zeiten und einigem Lachen.“