Bangladesch: Mindestens 22 Tote nach Tropensturm „Sitrang“

Der Tropensturm „Sitrang“ entwurzelt Bäume, reißt Strommasten um und überflutetet Felder. Trotz früher Evakuierung sterben Menschen in dem Unwetter.

Schiffe liegen vor Anker bei rauer See in Chattogram. Durch den Tropensturm «Sitrang» sind in Bangladesch mehrere Menschen ums Leben gekommen. -/Xinhua/dpa