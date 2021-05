Dhaka - Bei der Kollision zweier Schiffe auf einem Fluss in Bangladesch sind am Montag mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Fünf Menschen konnten gerettet werden, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Das Unglück ereignete sich auf dem Fluss Padma in der Nähe der Stadt Shibchar, als ein Schiff mit 30 Passagieren und ein mit Sand beladener Frachter zusammenstießen. Berichten zufolge wurden weitere Menschen vermisst, weswegen Feuerwehr und Anwohner die Rettungsarbeiten fortsetzten, wie ein weiterer Polizist mitteilte.

Schiffsunglücke kommen im flussreichen Bangladesch wegen niedriger Sicherheitsstandards häufig vor. Experten machen schlechte Wartung, lockere Sicherheitsstandards auf Werften und Überfüllung für viele Unglücke verantwortlich. Mit Sand beladene Schiffe liegen tiefer im Wasser und sind bei Dunkelheit und höherem Wellengang schlechter zu sehen. Erst Anfang April waren mehr als 30 Menschen gestorben, als eine Fähre mit 50 Menschen an Bord mit einem Frachtschiff zusammengestoßen war.