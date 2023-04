Bankeinbruch mit Schüssen auf Zeugen: Anklage erhoben Mehr als anderthalb Jahre nach einem Einbruch in eine Bank in Berlin-Wilmersdorf mit Schüssen auf einen Zeugen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen... dpa

Berlin -Mehr als anderthalb Jahre nach einem Einbruch in eine Bank in Berlin-Wilmersdorf mit Schüssen auf einen Zeugen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 24-Jährigen erhoben. Vorgeworfen werden ihm versuchter schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung, Brandstiftung und Urkundenfälschung, wie die Berliner Ermittlungsbehörde am Mittwoch mitteilte. Der Beschuldigte sei in Untersuchungshaft. An der Tat sollen zudem vier Unbekannte beteiligt gewesen sein.