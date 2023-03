Banküberfall mit zwei Verletzten - drei Täter auf Flucht In Sachsen-Anhalt stürmen am Abend drei maskierte Männer in eine Bankfiliale - einer versprüht Reizgas, während die anderen nach Beute suchen. Die Fahndung l... dpa

ARCHIV - In Sachsen-Anhalt wird nach drei Bankräubern gefahndet. Carsten Rehder/dpa

Sandersdorf-Brehna -Bei einem Überfall auf eine Bank in Sandersdorf-Brehna (Anhalt-Bitterfeld) in Sachsen-Anhalt sind zwei Mitarbeiter verletzt worden. Drei maskierte Männer stürmten am Donnerstagabend gegen 17.25 Uhr in die Filiale, wie die Polizei mitteilte.