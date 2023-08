Trotz aller Selbstironie und propagiertem Feminismus hat der Barbie-Film offenbar für ein gesteigertes Interesse an Schönheitseingriffen gesorgt. Auf TikTok trendet derzeit der Hashtag „Barbie-Botox“. Über sieben Millionen Mal wurde er inzwischen vergeben. Dabei geht es um einen ganz bestimmten Eingriff, der ein klassisches Schönheitsideal befördert – und bei Ärzten umstritten ist.

Bei der „Barbie-Botox“-Behandlung werden laut einem CNN-Bericht 40 Einheiten des Nervengifts Botulinumtoxin (besser bekannt als Botox) in jeden Trapezius, den Muskel, der den Hals hält, injiziert. Das gewünschte Ergebnis: Ein strafferer Nacken und schmalere Schultern.

Influencerin Isabelle Lux will „Barbie Botox“ erfunden haben

Beworben wird der Schönheitstrend auf der Videoplattform TikTok. Nach eigenen Angaben hat dort die Influencerin Isabelle Lux den Begriff des „Barbie Botox“ erfunden. Sie beschreibt den Eingriff in mehreren Videos und zeigt in einem Clip das Ergebnis ihrer eigenen Behandlung mit dem Nervengift. In dem Video prangt die rosafarbene Überschrift „Barbie Botox“ im Bild, für den passenden Sound sorgt der „Barbie Girl“-Song.

Der Begriff Barbie Botox sei aus der Idee entstanden, dass man nach dem Eingriff mehr wie eine Barbie aussehe, „was meiner Meinung nach keine schlechte Sache ist“, so die Influencerin. Gegenüber CNN erläutert sie: „Es verlängert den Hals, verschlankt die Schultern und schafft einen sehr zarten Körperbau, wenn es richtig gemacht wird.“

Ärzte warnen vor „Barbie Botox“

Der neue Beauty-Trend stößt bei einigen Ärzten auf Kritik. In dem Bericht warnt Dr. Parisha Acharya, leitende Kosmetikärztin der renommierten Londoner Klinik Waterhouse Young: „Wenn Botox in einen Muskel gespritzt wird, unterbricht es die Verbindung zum Nerv.“ Mit der Zeit schwäche das den Muskel.

Im Hinblick auf die „Barbie Botox“-Methode sagt sie weiter: „Vor allem im Nackenbereich kann das schwerwiegend sein, weil es die Fähigkeit, den Kopf richtig zu halten, beeinträchtigen kann.“ Es drohe sogar eine Lähmung des Muskels. Zudem könne das Neurotoxin abwandern und die Verbindung zu umliegenden Muskeln schwächen.

Auch Influencerin Isabelle Lux warnt, man dürfe den Eingriff nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie selbst hätte zwischenzeitlich um ihre Gesundheit gefürchtet – die Behandlung aber nicht bereut. Sie findet, dass kosmetische Eingriffe, die zu puppenähnlichen Gesichtszügen führen und das Streben nach Schlankheit im Allgemeinen „nicht verurteilt“ werden sollten. Ihre Idee von „Barbie Botox“ dürfe also nicht als anti-feministisch verstanden werden.