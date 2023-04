Bären-Spuren auch in Tirol gesichtet In Oberbayern hat ein Bär Spuren hinterlassen. Ist es dasselbe Tier, das im März in Tirol unterwegs war? dpa

Rosenheim/Innsbruck -Der Bär, der in den oberbayerischen Landkreisen Rosenheim und Miesbach Spuren hinterlassen hat, ist möglicherweise im März in Tirol unterwegs gewesen. In Brandenberg im Bezirk Kufstein sei damals ein Bär von einer Wildkamera fotografiert worden, teilte Christa Entstrasser-Müller, Sprecherin der Tiroler Landesregierung, der Deutschen Presse-Agentur mit. Es sei durchaus möglich, dass es sich dabei um dasselbe Tier handele.