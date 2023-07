Aufgrund der laufenden Bauarbeiten an mehreren Brücken in Berlin-Marzahn wird es von Ende Juli bis Mitte November wiederholt zu größeren Verkehrseinschränkungen kommen. Wie die Senatsverkehrsverwaltung am Montag mitteilte, wird die Landsberger Allee an insgesamt sieben Terminen vollständig gesperrt.

Die „zwingend erforderlichen Bauleistungen“ an den teils extrem maroden Brücken und Verkehrsübergängen an der Landsberger Allee und Märkischen Allee haben schon vor einigen Monaten begonnen. Die Kosten für das Großvorhaben liegen nach aktuellen Schätzungen der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) bei etwa 162 Millionen Euro. Etwa 90 Prozent des Geldes kommen aus GRW-Mitteln. Bis 2029 soll das Projekt abgeschlossen werden.

Landsberger Allee: An diesen Tagen müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen

Auf der Landsberger Allee und der Märkischen Allee wird es am kommenden Freitag nun erstmals zu einer vollständigen Sperrung im Bereich zwischen Pyramidenring und Frank-Schweitzer-Straße kommen. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet. Die Senatsverwaltung hat auf ihrer Website einen Umleitungsplan zur Verfügung gestellt. Fuß-, Rad- und Tramverkehr sind demnach nicht betroffen.

