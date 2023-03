Bauarbeiten bei der S-Bahn im April:  Auf diesen Linien fahren keine Züge

Auf den Linien S2, S3 und S8 kommt es im April wegen Bauarbeiten zu größeren Einschränkungen. Für die Zeit werden jeweils ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, wie die S-Bahn Berlin mitteilte.

Auf der Linie S2 bleibt aufgrund von Bauarbeiten an der Dresdener Bahn bis zum 17. April der Ersatzverkehr zwischen den S-Bahnhöfen Blankenfelde und Mahlow bestehen. Zwischen Lichtenrade und Buch fahren die Züge im Zehn-Minuten-Takt. Alternativ können Fahrgäste den Regionalzug nehmen: Die R8 hält am Bahnhof Blankenfelde und fährt zum Berliner Hauptbahnhof mit Zwischenhalt in Lichterfelde Ost, Südkreuz sowie Potsdamer Platz.

Bauarbeiten: S-Bahn Berlin richtet Ersatzbusse ein

Auch auf den Strecken zwischen Karow, Mühlenbeck-Mönchmühle und Pankow verkehren ebenfalls wegen Bauarbeiten die Linien S2 und S8 nicht über das Wochenende. Bereits ab Freitagabend bis Montagmorgen müssen Fahrgäste auf Ersatzbusse umsteigen. Sie können die S1 zwischen den S-Bahnhöfen Bornholmer Straße und Birkenwerder als Umfahrungsmöglichkeit nutzen. Zudem kommt es ab dem 6. bis 11. April zu weiteren Bauarbeiten, weshalb auch für diesen Zeitraum Ersatzbusse eingerichtet werden.

Ab Montag, 3. April, kommt es auf der Linie S3 für fast zwei Wochen ebenfalls zu Einschränkungen. Aufgrund von Bauarbeiten fällt der S-Bahnverkehr zwischen Friedrichshagen und Wuhlheide aus. Stattdessen fahren Ersatzbusse zwischen Friedrichshagen und Karlshorst. Fahrgäste können allerdings in Wuhlheide nicht in die Busse umsteigen, dies ist nur in Karlshorst möglich, teilte die S-Bahn Berlin mit.