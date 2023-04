Bauarbeiten der S-Bahn beendet: Zugverkehr normalisiert sich im Süden und Osten Berlins

Die Ersatzbusse für die S2 und S3 fahren ab Montag nicht mehr in Berlin.

Die Ersatzbusse für die S2 und S3 fahren ab Montag nicht mehr in Berlin. Christophe Gateau/dpa

Die S-Bahn-Linien S2 und S3 fahren ab Montag wieder ohne Ersatzbusse. Damit haben Fahrgäste in Berlin „wieder freie Fahrt“, teilt die S-Bahn auf Twitter mit. Aufgrund von Bauarbeiten mussten Reisende über Wochen auf den Ersatzverkehr umsteigen, sodass es zu längeren Fahrzeiten kam.

Auf der Linie S2 fahren die Züge wieder bis zur Endstation Blankenfelde. Fahrgäste mussten vom Bahnhof Priesterweg aus mit Ersatzbussen fahren, um in das Umland zu gelangen. Um schneller in die Innenstadt zu kommen, war es auch möglich, auf den Regionalzug RE8 von Blankenfelde in Richtung Berlin Hauptbahnhof auszuweichen. Nun kommen auf die Reisenden keine Einschränkungen mehr zu.

Ähnlich verhielt es sich im Osten Berlins auf der Strecke der Linie S3. Aufgrund von Bauarbeiten rund um den Bahnhof Köpenick fuhren Ersatzbusse zwischen den Stationen Karlshorst und Friedrichshagen, über das vergangene Wochenende dann zwischen Karlshorst und Rahnsdorf. Nun fahren seit Montag wieder die Züge.