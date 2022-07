Die Bauarbeiten in der Grunerstraße, der Spandauer Straße und am Mühlendamm in Berlin-Mitte führen jetzt zur Sperrung des Straßentunnels am Alexanderplatz.

Die Tunnel in der Grunerstraße, direkt vor dem Roten Rathaus, ist vom 11. bis zum 31. Juli Richtung Süden voll gesperrt. Vom 1. bis zum 22. August ist die Sperrung Richtung Norden geplant. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilt, soll die nördliche Fahrbahn in Fahrtrichtung Leipziger Straße/Potsdamer Platz im Spätherbst 2022 fertig sein. Damit es bis dahin zu möglichst wenig Verkehrsbehinderungen kommt, werden die Sommerferien in Berlin (7. Juli bis 21. August) für die Arbeiten genutzt.

Bauarbeiten am Alex: Darauf müssen Autofahrer achten

Die Sperrungen des Tunnels Grunerstraße am Alexanderplatz im Überblick: Vollsperrung Tunnel Grunerstraße in Fahrtrichtung Potsdamer Platz vom 11. bis zum 31. Juli:

Die Tunnelzufahrt von der Otto-Braun-Straße in Richtung Potsdamer Platz wird ab etwa 9 Uhr gesperrt. Für den Verkehr über die Otto-Braun-Straße Richtung Grunerstraße oberhalb des Tunnels stehen weiterhin zwei Fahrspuren zu Verfügung. Für die Fußgänger- und Radfahrerführung und für die vorhandenen Buslinien 248 und 300 gibt es keine Änderungen.

Vollsperrung Tunnel Grunerstraße in Fahrtrichtung Prenzlauer Berg vom 1. bis 22. August:

Vom Molkenmarkt kommend werden die zwei Fahrspuren im Tunnel in Fahrtrichtung Osten voll gesperrt. Für den Verkehr über die Grunerstraße Richtung Alexanderstraße oberhalb des Tunnels stehen jedoch weiterhin zwei Fahrspuren zur Verfügung. Die Fußgänger- und Radfahrerführung bleibt unverändert, ebenso wie die Verkehrsführung für die vorhandenen Buslinien 248 und 300.

Während der gesamten Bauzeit ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die VIZ bittet die Verkehrsteilnehmer, den Bereich zu umfahren.