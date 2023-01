Bauarbeiten in Berlin: Straßensperrungen am Wochenende Wegen Bauarbeiten sind an diesem Wochenende mehrere Straßenabschnitte in Berlin-Mitte vollständig gesperrt. Bis zum Sonntagabend um 18.00 Uhr sollen unter an... dpa

Berlin -Wegen Bauarbeiten sind an diesem Wochenende mehrere Straßenabschnitte in Berlin-Mitte vollständig gesperrt. Bis zum Sonntagabend um 18.00 Uhr sollen unter anderem die Grunerstraße, die Spandauer Straße, die Jüdenstraße und der Mühlendamm südlich und östlich vom Alexanderplatz in Teilen nicht befahrbar sein, wie die Senatsverwaltung mitteilte. Die Stadt rät dazu, den Bereich weiträumig zu umfahren.