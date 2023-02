Bauarbeiter unter Betonmauer eingeklemmt und schwer verletzt Ein 45-Jähriger ist auf einer Baustelle in Cottbus unter einer umgestürzten Betonmauer eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am M... dpa

Cottbus -Ein 45-Jähriger ist auf einer Baustelle in Cottbus unter einer umgestürzten Betonmauer eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in der Puschkinpromenade, wie Polizei und Feuerwehr am Mittwoch mitteilten.