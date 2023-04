Kostenanstieg immens: Bauen in Berlin wird immer teurer Die steigenden Rohstoffpreise machen der Immobilienbranche zu schaffen. Wer in Berlin noch bauen will, muss demnach tief in die Tasche greifen. dpa

Bauen in Berlin und Brandenburg – eine immer teurer werdende Angelegenheit. Sabine Gudath

Berlin/Potsdam -Die Preise für Bauleistungen in Berlin und Brandenburg sind zuletzt weiter gestiegen. Die Kosten für den Neubau von Wohngebäuden erhöhten sich von Februar 2022 bis Februar 2023 in Berlin um 13,7 Prozent und in Brandenburg um 14,8, wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte.