Baum für Prager Weihnachtsmarkt kommt aus Lausitzer Gebirge

Prag -Der Weihnachtsbaum für den bei Touristen beliebten Markt auf dem Altstädter Ring in Prag kommt in diesem Jahr aus dem Lausitzer Gebirge. Die rund 25 Meter hohe Fichte wurde am Sonntag in Kytlice in der nordböhmischen Verwaltungsregion Usti (Aussig) gefällt. Sie wird nun mit einem Spezialtransporter in die tschechische Hauptstadt gebracht, wie die städtische Behörde für Technik am Montag mitteilte.