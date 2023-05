Baumbesetzungen: Berliner Polizei räumt Protestcamp in der Wuhlheide

Der Polizeiinsatz gegen die Baumbesetzer in der Wuhlheide ist am frühen Mittwochmorgen gestartet. Das Protestcamp war zuvor durch die Versammlungsbehörde verboten worden.

In der Wuhlheide hat die Berliner Polizei am Mittwoch mit der Räumung eines Protestcamps begonnen. Das bestätigte ein Pressesprecher der Berliner Zeitung am Morgen. Der Einsatz habe gegen 6 Uhr begonnen, nachdem den Protestierenden eine Verbotsverfügung der Versammlungsbehörde übermittelt wurde. Insgesamt 200 Polizisten sind den Angaben zufolge am Mittwoch im Einsatz.

Den Teilnehmenden werde nun Zeit eingeräumt, das Camp zu verlassen. Die Lage in der Wuhlheide sei bislang friedlich, hieß es weiter: Die ersten Teilnehmenden haben demnach das Camp bereits verlassen. Laut Polizei befanden sich zunächst rund 100 Protestierende vor Ort. Wegen des Polizeieinsatzes ist derzeit zudem die Rudolf-Rühl-Allee gesperrt, teilt die Polizei auf Twitter mit.

Der Einsatz unserer Kolleg. in der #Wuhlheide führt aktuell zu Verkehrsbehinderungen in #Köpenick. Die Rudolf-Rühl-Allee ist gesperrt.#b1705 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 17, 2023

Protestcamp mit Baumhäusern und Zelten: 100 Menschen vor Ort

Die Baumbesetzer, die sich als queerfeministische Aktivisten bezeichnen, wollen nach eigenen Angaben mit der Aktion in Köpenick verhindern, dass für den Bau der geplanten Straße „Tangentiale Verbindung Ost“ etwa 15 Hektar Wald gerodet werden. Sie besetzten einige Bäume und bauten Baumhäuser.

Das nun ausgesprochene Verbot durch die Versammlungsbehörde gelte bis Ende September, Ersatzversammlungen seien davon eingeschlossen. (mit dpa)