Baumblütenfest soll seriöser werden: Beginn am Samstag Das Baumblütenfest soll einen neuen Anstrich bekommen. Statt des Alkoholkonsums sollen wieder Kultur und Tradition im Fokus stehen. dpa

Werder an der Havel -Das am Samstag beginnende Baumblütenfest in Werder an der Havel will weg vom Image der Massenveranstaltung. „Mit dem neuen Konzept solle sich das Fest (...) hin zu einem kleineren, traditionsbewussten und bürgernahen Fest für Jung und Alt bewegen“, hieß es zuletzt von der Stadtverwaltung. Es gehe darum, ein Fest nach den Wünschen der Werderaner zu gestalten.