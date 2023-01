Baumuniversität pflanzt erstmals 13 klimaangepasste Bäume Dürre, Hitze und extreme Wetterereignisse machen im Klimawandel Bäumen in Gärten und Parks zu schaffen - sie sind anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. ... dpa

Cottbus -Dürre, Hitze und extreme Wetterereignisse machen im Klimawandel Bäumen in Gärten und Parks zu schaffen - sie sind anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Im Branitzer Park in Cottbus sind die ersten 13 klimaangepassten Eichen der dort beheimateten Baumuniversität gepflanzt worden. Das teilte die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz am Montag mit.