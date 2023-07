Der erste Samstag der Sommerferien ist ein Tag, an dem es erfahrungsgemäß viel Verkehr auf den Autobahnen gibt. Allerdings ist ausgerechnet heute die A111 seit 4 Uhr bis voraussichtlich noch 22 Uhr gesperrt. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) rät Autofahrern gar, die A111 an diesem Samstag zu meiden oder die Reise an einem anderen Tag anzutreten. Wem das nicht möglich ist, kann folgende Umfahrungen nutzen:

A111 gesperrt - das sind die Umfahrungen Richtung Norden die A114 (Pankow-Zubringer)

B5 Heerstraße zum AK Spandau A10 (Westlicher Berliner Ring)

Umleitung über Hennigsdorf und Heiligensee (Hennigsdorfer Chaussee, Hennigsdorfer Straße, Heiligenseestraße, Karolinenstraße).

Bis zum 28. August dauern die Sanierungsarbeiten auf dem Reinickendorf-Zubringer zwischen den Anschlussstellen Stolpe und Waidmannsluster Damm. Ab Sonntag steht in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Außer am Samstag kommt es noch an folgenden Tagen zur Sperrung der A111 in beiden Fahrtrichtungen:

An diesen Tagen ist die A111 gesperrt 28. Juli, 20 Uhr (Freitag) bis 31. Juli, 5 Uhr (Montag)

18. August, 20 Uhr (Freitag) bis 21. August, 5 Uhr (Montag)

26. August, 8 Uhr (Samstag) bis 28. August, 5 Uhr (Montag)

Die VIZ weist darauf hin, dass während der ganzen Zeit eine maximale Spurbreite in beiden Richtungen von jeweils 3 Metern besteht. Großraumtransporte seien nicht möglich.