Baustellen in ganz Berlin: Hier drohen Staus und Sperrungen am Dienstagmorgen

In Berlin beginnen am Dienstagmorgen im ganzen Stadtgebiet Bauarbeiten auf den Fahrbahnen. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin auf Twitter mitteilte, droht daher an mehreren Stellen Stau – auch viele Umfahrungsstrecken sind bereits voll.

Laut VIZ beginnt auf der B1/B5 in Alt-Friedrichsfelde die Sanierungen der Fahrbahn. Stadteinwärts ist die Fahrbahn für ca. zwei Wochen zwischen Robert-Uhrig-Straße und Rosenfelder Straße auf einen Fahrstreifen verengt. Der Stau erreichte am frühen Dienstagmorgen bereits eine Länge von über 50 Minuten.

Bauarbeiten auch in Gesundbrunnen

Wegen der Baustelle werden auch die Busse der Linien 108 und 192 umgeleitet. Die Linie 108 in Richtung S+U Lichtenberg zwischen Märkische Allee/Alt-Friedrichsfelde und Alt-Friedrichsfelde Nr. 60 und die Linie 192 in Richtung S Friedrichsfelde Ost zwischen Märkischer Allee/Alt-Friedrichsfelde und S Friedrichsfelde Ost.

Bornholmer Straße/Schönhauser Allee: Abbiegen nicht möglich

Auf der Prinzenallee in Gesundbrunnen beginnen ebenfalls Bauarbeiten. Bis Mitte Oktober steht in Richtung Osloer Straße zwischen Biesentaler Straße und Gotenburger Straße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Rad- und Fußgängerweg sind davon jedoch nicht betroffen. Auch hier droht laut VIZ Stau.

Auf der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg beginnen am Dienstagmorgen Gleisbauarbeiten im Kreuzungsbereich Wisbyer Straße/Bornholmer Straße. Für zwei Wochen ist das Linksabbiegen von der Schönhauser Allee in die Wisbyer Straße sowie von der Bornholmer Straße in die Schönhauser Allee nicht möglich.