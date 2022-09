Die bisher älteste Frau Deutschlands ist am vergangenen Sonntag im Alter von 113 Jahren in Sachsen gestorben. Seit 1946 hatte Anna Cernohorsky im sächsischen Bautzen eine neue Heimat gefunden, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Geboren wurde sie 1909 im böhmischen Molschen.

Bis ins hohe Alter habe die gelernte Damenmaßschneiderin Handarbeiten verrichtet. Nur wenige Tage vor ihrem Tod war sie 113 Jahre alt geworden.

Ihre Familie war nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben worden

Ihre Familie war den Angaben zufolge am Ende des Zweiten Weltkrieges vertrieben worden. Cernohorsky habe ihr Können genutzt, um die Familie durch die schwere Nachkriegszeit zu bringen, hieß es. Während der DDR-Zeit sei die dreifache Mutter selbstständig tätig gewesen. Mit 102 Jahren war sie ins Pflegeheim gezogen.

Den Titel älteste Frau Deutschland hatte die Bautzenerin erst seit diesem Sommer getragen. Zuvor war die bisherige Rekordhalterin Josefine Ollmann im Juli im Alter von 113 Jahren gestorben.