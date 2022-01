Der Streit um die geplante Impfpflicht für Pflegekräfte eskaliert. Die sächsische Regierung hat die Äußerungen des Bautzener Vize-Landrats Udo Witschas (CDU) zur berufsbezogenen Impfpflicht für Pflegekräfte und Krankenhauspersonal scharf kritisiert. Der stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) sagte am Dienstag nach einer Kabinettssitzung, dass das Verhalten des Kommunalpolitikers „inakzeptabel“ sei. Man dürfe „nicht zulassen, dass zu einem Rechtsbruch aufgerufen“ werde.

Dulig bezeichnete den Vize-Landrat Udo Witschas der Lüge. So könne Witschas „nicht darüber entscheiden, eine gesetzliche Regelung anzuwenden oder auch nicht“, empörte sich Dulig. Er verurteile „das Verhalten von Herrn Witschas auf das Schärfste“. Der Bautzener Landrat Michael Harig (CDU) sei daher am Dienstag von der Landesdirektion einbestellt worden. Witschas hatte am Montagabend vor Hunderten Demonstranten angekündigt, dass der Landkreis die berufsbezogene Impfpflicht für Pflegekräfte und Krankenhauspersonal ab Mitte März nicht umsetzen wolle. „Wenn Sie mich danach fragen, was das Gesundheitsamt des Landkreises Bautzen machen wird ab dem 16.3., dann werden wir, unser Gesundheitsamt, unseren Mitarbeitern im Landkreis Bautzen in der Pflege und im medizinischen Bereich kein Berufsverbot aussprechen“, sagte Witschas vor jubelnden Teilnehmern einer Corona-Demonstration in Bautzen.

Landkreis: Versorgungssicherheit in Kliniken steht an erster Stelle

Der Landkreis Bautzen teilte nach den Äußerungen des Vize-Landrats am Dienstag mit, dass die berufsbezogene Impfpflicht für Pflegekräfte und Krankenhauspersonal grundsätzlich gelte und umgesetzt werde. Allerdings stehe „die Versorgungssicherheit in Kliniken, Heimen und beim ambulanten Pflegedienst an erster Stelle“. Geprüft werde „stets im Einzelfall“. Witschas habe die Sorge vieler Beschäftigter entkräften wollen, dass für sie am 16. März automatisch ein Beschäftigungsverbot gelte. Der Rede seien Gespräche mit Vertretern von Kliniken, Wohlfahrtsverbänden und Rettungsdiensten vorausgegangen.

Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sagte, dass die Landesregierung sich dafür einsetze, die Impfpflicht durch einen bundesweit einheitlichen Erlass zu regeln. Darin werde auch die Versorgung der Einrichtungen sichergestellt. Es könne verschiedene Spielräume bei der Umsetzung der Impfpflicht geben - etwa dass sich Pflegekräfte impfen lassen, wenn der Totimpfstoff des Herstellers Novavax zur Verfügung steht.

In Sachsen sind laut Köpping nur etwa 65 Prozent der rund 300.000 Arbeitskräfte im medizinischen und pflegerischen Bereich geimpft. (mit AFP und dpa)