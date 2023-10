In München haben CSU und Freie Wähler am Donnerstag ihren gemeinsamen Koalitionsvertrag für die künftige bayerische Landesregierung unterzeichnet. Für die CSU unterschrieben Ministerpräsident Markus Söder und Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek, für die Freien Wähler Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger und Landtagsfraktionschef Florian Streibl. Söder sagte zu den gemeinsamen Plänen, „wir setzen auf Freiheit und Stabilität“.

Söder erklärte nach der Unterzeichnung, auch die Debatte mit den Freien Wählern und deren Vorsitzenden Aiwanger um dessen Affäre um ein antisemitisches Flugblatt für beendet. „Wir haben neues Vertrauen zueinander gefasst.“ Deshalb gehe die CSU mit gutem Gewissen und voller Überzeugung in die Koalition.

Markus Söder: Gegenmodell zur Ampel-Koalition in Berlin

Söder sagte, die bayerische Landesregierung sehe sich als Gegenmodell zur Ampel-Koalition in Berlin. „Wir stellen das Land nicht auf den Kopf, wir erziehen die Bürger nicht um“, sagte der CSU-Chef.

Aiwanger sagte, er begrüße, dass nach all den Scharmützeln im Landtagswahlkampf nun wieder gemeinsam nach vorne gesehen werde. Es herrsche ein neuer Geist in Bayern, es gehe um „ermöglichen statt verhindern“. Es sei in Deutschland Mainstream geworden zu erklären, warum Dinge nicht funktionieren. Das müsse aufhören. „Wir müssen aus Bayern raus versuchen, das Beste zu geben, unser Land in der Spitzenstellung zu halten.“