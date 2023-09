Bayern: Freie Wähler bleiben im Umfragehoch – CSU verliert deutlich

Weniger als einen Monat vor der Landtagswahl in Bayern liegen die Freien Wähler in Umfragen weiterhin weit vorne. Laut dem am Dienstag vom Bayerischen Rundfunk (BR) veröffentlichten Bayerntrend kämen sie trotz der Flugblattaffäre ihres Vorsitzenden Hubert Aiwanger auf 17 Prozent Zustimmung, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Ministerpräsident Markus Söder von der CSU droht demnach dagegen eine historische Pleite – die Christsozialen erreichen in der Umfrage nur noch 36 Prozent.

Für die Freien Wähler bedeuten die 17 Prozent gegenüber dem Bayerntrend vom Mai einen Zuwachs um fünf Prozentpunkte, während die CSU deutlich verliert und drei Punkte schwächer abschneidet. Im Jahr 2018 holte Söder mit der CSU nur 37,2 Prozent der Stimmen in Bayern – das schlechteste Landtagswahlergebnis seit fast 70 Jahren. Die Landtagswahl findet am 8. Oktober zeitgleich mit der Wahl in Hessen statt.

Unter den Oppositionsparteien kann dem BR zufolge nur die AfD zulegen, die verbessert sich um einen Punkt auf 13 Prozent. Die Grünen verlieren einen Punkt auf 15 Prozent. Die SPD verliert zwei Punkte und liegt nun bei neun Prozent. Die FDP würde mit drei Prozent aus dem Landtag ausscheiden. Im Mai lagen die Liberalen mit vier Prozent ebenfalls unter der Fünfprozenthürde.

Das Institut Infratest dimap befragte von Dienstag bis Samstag vergangener Woche 1171 Wahlberechtigte in Bayern.