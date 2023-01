Mörder flieht aus Gericht: Polizei fahndet mit Großaufgebot nach diesem Mann 

Rachid Chouakri, der wegen Mordes eine lebenslange Strafe absitzt, floh am Donnerstag während eines Gerichtstermins in Regensburg. Die Polizei warnt vor ihm.

Die Polizei in Bayern fahndet aktuell mit allen verfügbaren Kräften sowie mit einem Hubschrauber und Diensthunden nach einem entflohenen Mörder. Rachid Chouakri entkam am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr während eines Termins im Amtsgericht Regensburg, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt.

Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort Chouakris sollen sofort über den Polizeinotruf 110 mitgeteilt werden. „Sprechen Sie den Flüchtigen nicht an, sondern verständigen Sie die Polizei. Der Mann könnte gewalttätig reagieren“, heißt es vonseiten der Polizei.

Rachid Chouakri: Lottogeschäft überfallen und Frau erwürgt

Der 40-Jährige wurde wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge verurteilt. Chouakri hatte Medienberichten zufolge ein Lottogeschäft überfallen und eine Frau erwürgt. Er verbüßt seit 2011 eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in der Straubinger Justizvollzugsanstalt sei der Mann am Donnerstag zu einer Verhandlung ins Amtsgericht in der Augustenstraße gebracht worden. Dort entkam er aus dem Fenster eines Anwaltszimmers im Erdgeschoss.