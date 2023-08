Bayern: Unwetter mit Riesenhagel tötet Rehe, Hühner und Enten

Das schwere Unwetter am Samstag in Bayern hat nicht nur Häuser, Fenster und Fahrzeuge beschädigt, sondern auch zahlreichen Tieren das Leben gekostet. Im Landkreis Bad Tölz seien einem Bild-Bericht zufolge mindestens 18 Rehe sowie zahlreiche Enten und Hühner getötet worden. Ein Pferd wurde von den teils acht Zentimeter großen Hagelkörnern so schwer verletzt, dass den Tierärzten keine andere Wahl blieb, als das Tier einzuschläfern.

Der Wetter-Experte Jörg Kachelmann teilte im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) ein Foto von den eingesammelten toten Rehen. Ein weiteres Video zeigt eine Wiese mit toten Störchen. Mindestens 25 Störche wurden demnach von den Hagelkörnern erschlagen.

Unwetter in Bayern: Verletzte Tiere sollen gesund gepflegt werden

Einige Tiere konnten glücklicherweise gerettet werden. Wie die Feuerwehr Bad Tölz auf ihrer Facebook-Seite mitteilt, haben die Einsatzkräfte am Sonntag einen verletzten Greifvogel unter Bäumen gefunden und in die Tierklinik nach Weilheim gebracht. Der Vogel konnte versorgt und soll nach einer vollständigen Genesung wieder ausgewildert werden.

Eine Tierschützerin betreut in ihrer Auffangstation derzeit vier Störche und einen Fischreiher. Die fünf Tiere wurden durch Zufall entdeckt und konnten vor dem Unwetter in Sicherheit gebracht werden.

Söder sagt Hagel-Regionen Hilfe zu –„Lassen niemanden allein“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den von den schweren Hagelschäden betroffenen Regionen Hilfen zugesagt. Der Freistaat habe dazu seine Hilfsprogramme erweitert. „Wir lassen niemanden allein“, sagte Söder am Dienstag in Benediktbeuern bei Bad Tölz, wo er sich ein Bild von den Zerstörungen unter anderem am dortigen Kloster machte.

Die Schäden belaufen sich insgesamt nach ersten Schätzungen der Versicherungskammer Bayern auf einen mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbetrag. Es sei ein „schlimmes Ereignis“, sagte Söder.