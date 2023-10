Wahl in Bayern: CSU liegt deutlich vorn, SPD stürzt ab, AfD drittstärkste Kraft

Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder ist bei der Landtagswahl in Bayern mit großem Abstand stärkste Kraft geworden. Nach den ersten Prognosen von ARD lag sie am Sonntag klar vor Grünen, AfD und Freien Wählern, die sich ein enges Rennen um den zweiten Platz liefern. CSU und Freie Wähler könnten ihr Regierungsbündnis damit wie angestrebt fortsetzen. Die FDP fliegt voraussichtlich aus dem Landtag.

Laut Hochrechnung von Infratest dimap kommt die CSU auf 36,9 Prozent (2018: 37,2 Prozent). Die Grünen erreichen 15,9 Prozent (2018: 17,6 Prozent). Die AfD legt zu auf 15,1 Prozent (2018: 10,2 Prozent). Die Freien Wähler (FW) erreichen 14,1 Prozent (2018: 11,6 Prozent). Die SPD landet nur noch bei 8,4 Prozent (2018: 9,7 Prozent). Die FDP wäre laut Prognose mit 3,1 Prozent raus aus dem Parlament (2018: 5,1 Prozent).

Bayern-Wahl: Die Grünen wollen eine Regierungsbeteiligung

Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang will eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei in Bayern. „Wir stehen bereit, Verantwortung zu übernehmen - auch hier in Bayern“, sagte sie im ZDF. „Es würde Bayern guttun, eine Landesregierung mit Anstand zu haben, die die Probleme nicht nur aussitzt, sondern angeht.“

Söder will wohl aber eher die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen, hieß es im Vorfeld der Wahlen. Diese hatten nach der Flugblatt-Affäre um ihren Chef Hubert Aiwanger in den Umfragen zugelegt. Aiwanger sagte dem Bayrischen Rundfunk: „14 Prozent wären schon ganz ordentlich, schauen wir mal, ob das das Endergebnis bleibt, ein bisschen was geht schon noch, warten wir ab.“ Die Staatsregierung stehe im Vergleich zur Bundesregierung hervorragend da, und seiner Partei dürfte auch die Flugblatt-Affäre letztlich geholfen haben.

Hubdert Aiwanger: „14 Prozent wären schon ganz ordentlich“

Die erneut guten Zahlen für die AfD sind nach Ansicht von Grünen-Chef Omid Nouripour ein Signal an die anderen Parteien. „Das ist auch ein Auftrag für die Ampel“, sagt er in der ARD. Die Ampelparteien im Bund müssten nachdenken, wie sie ihre Arbeit besser präsentieren könnten.

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sieht nach den ersten Prognosen einen klaren Regierungsauftrag für die CSU. „Die Koalition ist bestätigt worden“, sagte Dobrindt am Sonntagabend in der ARD. Die CSU habe in den vergangenen Wochen noch einmal zulegen können. „Und deswegen liegt der Regierungsauftrag ja eindeutig bei der CSU.“ Dobrindt sprach von einem guten Ergebnis.

In Bayern waren am Sonntag bis zur Schließung der Wahllokale um 18 Uhr rund 9,4 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Darunter waren rund 554.000 Erstwähler. Neben der Landtagswahl fanden auch Bezirkswahlen statt, zudem zwei Landratswahlen, eine Oberbürgermeister- und 13 Bürgermeisterwahlen. In 18 Gemeinden gab es zudem Bürgerentscheide.