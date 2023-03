Beamtin erhält 20 Jahre Auslandszulage und lebt in Berlin Um einen vermutlich besonders schweren Betrug einer Berliner Beamtin und einen Fall mutmaßlich großer Schlamperei eines Bundesinstituts geht es in einer Ankl... dpa

Berlin -Um einen vermutlich besonders schweren Betrug einer Berliner Beamtin und einen Fall mutmaßlich großer Schlamperei eines Bundesinstituts geht es in einer Anklage der Berliner Staatsanwaltschaft. Eine Beamtin des Deutschen Archäologischen Instituts soll von 2017 bis 2020 insgesamt 176.000 Euro Auslandszuschläge kassiert haben, obwohl sie bereits seit 2002 wieder dauerhaft in Deutschland lebte. Die Staatsanwaltschaft erhob nun Anklage beim Amtsgericht Tiergarten wegen Betrugs durch Unterlassen in besonders schwerem Fall.