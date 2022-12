Beatrix von Storch scheitert mit Anzeige gegen Luisa Neubauer

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch ist mit einer Anzeige gegen die Klimaaktivistin Luisa Neubauer gescheitert. Wie der Spiegel berichtete, wurde Neubauer im Juni von Beatrix von Storch wegen eines Beitrags auf ihrem Instagram-Kanal angezeigt.

Mitte Juni veröffentlichte die Klimaaktivistin eine Story, in der sie von dem in Kopenhagen stattfindenden Demokratiegipfel berichtete. Sie erwähnte dort auch die in Ostafrika geplante Erdölpipeline EACOP und schrieb, dass man „natürlich darüber nachdenkt, wie man eine Pipeline in die Luft jagen kann“.

Berliner Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein

Die Aussage ist eine Anspielung auf das Buch „Wie man eine Pipeline in die Luft jagt“ von Andreas Malm. Anders als der Titel vermuten lässt, findet sich darin keine Anleitung zum Bauen von Sprengsätzen, sondern Ratschläge zu Sabotageakten im Namen des Klimaschutzes.

Neubauer hatte bereits nach dem Beitrag betont, dass es nicht um einen tatsächlichen Anschlag auf die Pipeline gehe, sondernd darum, dass diese erst gar nicht gebaut werde.

Beatrix von Storch teilte öffentlich in einem Video auf Twitter, „Neubauer wegen der Androhung von Sprengstoffanschlägen“ angezeigt zu haben. Aus einem Schreiben der Berliner Staatsanwaltschaft, das dem Spiegel vorliegt, geht hervor, dass das Verfahren ohne Aufnahme von Ermittlungen eingestellt wurde. Ein Anfangsverdacht wurde aus Rechtsgründen abgelehnt.