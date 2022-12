Großeinsatz in Düsseldorf: Anrufer droht, mit Auto in Weihnachtsmarkt zu rasen

Die Polizei in Düsseldorf hat am Montagnachmittag alle Weihnachtsmärkte geräumt. Offenbar gab es nach Angaben der Polizei eine telefonische Drohung. Alle Schausteller und Besucher mussten die Märkte schnellstmöglich verlassen. Laut Informationen der Bild-Zeitung hatte ein Anrufer gedroht, mit einem Laster in den Weihnachtsmarkt am Düsseldorfer Rathaus zu rasen.

Der Drohanruf sei gegen 15 Uhr bei der Polizei eingegangen, heißt es weiter. Daraufhin wurde im Stadtgebiet die Polizeipräsenz erhöht, SEK-Beamte wurden hinzualarmiert. Auf den Weihnachtsmärkten wurden alle Zugänge gesperrt, Polizeiwagen positionierten sich an den umliegenden Straßen. Schwer bewaffnete Polizisten patrouillieren auf den Märkten, auch das Rathaus wurde geräumt.

Geschlossene Weihnachtsmarktbuden in Düsseldorf. dpa/Erich Reimann

Polizei gibt Entwarnung - Weihnachtsmärkte bleiben aber geschlossen

Die Polizei sprach von einer abstrakten „Bedrohungslage“. Gegen 18 Uhr gab die Behörde Entwarnung: Es konnte nichts Verdächtiges gefunden werden. Die Einsatzkräfte haben die Sperrungen rund um die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt wieder aufgehoben. Eine Rückkehr zum besinnlichen Marktbesuch wird es heute aber nicht geben. Die Weihnachtsmärkte bleiben für den Rest des Abends geschlossen.

Der Einsatz erinnert an einen Vorfall von vor einer Woche in Berlin. Da kam es nach einem Anruf auf dem Alexanderplatz zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein noch unbekannter Mann drohte damit, mit dem Auto in den Weihnachtsmarkt am Alex zu rasen.