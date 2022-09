Australischen Fernsehmoderatoren ist am Montag ein Fauxpas passiert. Bei der Live-Berichtserstattung zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. erkannten die Moderatoren des Senders Nine News Sydney, Peter Overton und Tracy Grimshaw, die britische Premierministerin Liz Truss nicht.

Auf einem Video, das auf Twitter geteilt wurde, ist Truss zu sehen, wie sie aus dem Auto steigt, um an der Beerdigung der verstorbenen Queen teilzunehmen. Die Moderatoren kommentierten, ihre Person sei „schwer zu identifizieren“ und bezeichneten Truss als „minor royal“ – sozusagen als weniger wichtiges Mitglied der britischen Königsfamilie.

Das Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II. fand am Montag statt. An den Trauerfeierlichkeiten nahmen zahlreiche Staatsoberhäupter – darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier – und Monarchen teil, einige waren von weit her angereist. Hunderttausende säumten beim Trauerzug durch London die Straßen.

Die britische Premierministerin Liz Truss wurde am 6. September diesen Jahres zur Premierministerin ernannt. Die ist die Nachfolgerin Boris Johnsons, der nach einigen Skandalen zurückgetreten war.