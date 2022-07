Lust auf ein Mario-Kart-Turnier in Spandau? Oder einen eigenen Podcast aufnehmen in Kreuzberg? Zirkus in Treptow? Oder Parcours in Mitte? Für Kinder und Jugendliche in Berlin gibt es im Sommer einige Angebote von Freizeiteinrichtungen. Die Stadt informiert in einem online-Kalender über eine Auswahl des Programms.

Nicht alle können in den Urlaub fahren, manche verbringen Teile der Ferien in der Stadt. Die Angebote für jene, die in Berlin bleiben, können neben dem Kalender Flyern und Informationsmaterial entnommen werden, die in Bürgerämtern und Familienzentren ausliegen. Eltern und Kinder sollten am besten auch direkt in den Einrichtungen für Jugendfreizeiten nachfragen. Die meisten Angebote sind kostenlos, manchmal ist eine Anmeldung erforderlich. Das ist dann den Flyern zu entnehmen und an den Einrichtungen zu erfragen.

Freizeit-Angebote in allen Berliner Bezirken

„Nach den Entbehrungen der Corona-Zeit haben sie sich eine unbeschwerte Zeit zum Luft holen, Kraft tanken und um neue Freundinnen und Freunde zu finden redlich verdient“, sagt Jugendstadtrat Christoph Keller.

Eine Auswahl des Angebots finden Interessierte unter: https://sommerferienkalender-berlin.de/