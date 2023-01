Behinderung von Rettungskräften: Prozess gegen 32-Jährigen Ein 32-jähriger Mann muss sich am Donnerstag (10.30 Uhr) vor dem Amtsgericht Potsdam wegen Behinderung von Rettungskräften und Widerstands gegen die Polizei ... dpa

ARCHIV - Eine Figur der blinden Justitia. Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Potsdam -Ein 32-jähriger Mann muss sich am Donnerstag (10.30 Uhr) vor dem Amtsgericht Potsdam wegen Behinderung von Rettungskräften und Widerstands gegen die Polizei verantworten. Der Mann soll im Januar des vergangenen Jahres in Teltow (Potsdam-Mittelmark) Rettungssanitäter daran gehindert haben, einem in Not geratenen Kind zu helfen. Laut Anklage stellte sich der 32-Jährige dafür vor den Rettungswagen, der mit Blaulicht unterwegs war. Daraufhin musste ein zweiter Rettungswagen geordert werden, um dem Kind zu helfen.