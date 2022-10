Behörde rechnet mit Störungen am Schiffshebewerk Niederfinow Am neuen Schiffshebewerk in Niederfinow kann es immer wieder zu Störungen kommen. Für Reparaturen fehlen Ersatzteile. dpa

Ein Ausflugsschiff kommt aus dem neuen Schiffshebewerk gefahren (Luftaufnahme mit einer Drohne). dpa/Patrick Pleul

Niederfinow -Am neuen Schiffshebewerk in Niederfinow rechnen die verantwortlichen Experten immer wieder mit möglichen Störungen. Zudem fehlen Ersatzteile. Das Wasserstraßen-Neuamt Berlin kündigte am Montag an, es wolle die noch auftretenden Störungen bis zum Jahresende 2022 eindämmen.