Behörden: „McFit“-Gründer und Familie mit Flugzeug abgestürzt

Das zuständige Ministerium in Costa Rica hat bestätigt, dass Rainer Schaller in der Maschine saß. Seine Lebensgefährtin und ihre Kinder waren ebenfalls dabei.

Nun ist es offiziell: An Bord des vor der Küste Costa Ricas verunglückten Kleinflugzeuges haben sich nach Angaben der örtlichen Behörden der deutsche Unternehmer Rainer Schaller und Angehörige befunden. Eine Quelle im Ministerium für öffentliche Sicherheit in San José bestätigte am Sonntag, dass der Gründer der Fitnessstudio-Kette „McFit“ und weitere fünf Menschen zum Zeitpunkt des Absturzes in der Maschine waren. Bisher wurden die Leichen von einem Kind und einem Erwachsenen gefunden. Die Suche nach Vermissten dauert an.

Nach Angaben der costaricanischen Behörden waren sechs Menschen an Bord der Maschine, fünf Deutsche sowie ein Pilot mit Schweizer Staatsangehörigkeit. Lokale Medien berichten, dass auch Schallers Lebensgefährtin Christiane Schikorsky und ihre Kinder aus der vorigen Beziehung mit an Bord waren. Die Bild-Zeitung hatte am Samstag unter Berufung auf eine „Sprecherin“ des Betreibers der „McFit“-Studios, der RSG-Group GmbH, gemeldet, bei den deutschen Insassen handele es sich um die ganze Familie und einen gemeinsamen Freund.

Schallers Privatjet war im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas gestartet

Die in Mexiko gestartete Maschine galt seit Freitagabend als vermisst. Am Samstagmorgen (Ortszeit) waren im Meer vor der Karibikküste Costa Ricas Trümmerteile gefunden worden, die mutmaßlich von diesem Flugzeug stammten.

INTENSA BÚSQUEDA DE GUARDACOSTAS COSTARRICENSES DE LOS CUERPOS DE RAINER SCHALLER Y SU FAMILIA



Imágenes de las labores de los cuerpos de primera respuesta del país. pic.twitter.com/fdNd7299F4 — ¡Qué Torta! (@quetortacr) October 22, 2022

Nach Informationen costaricanischer Medien war das Kleinflugzeug im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas gestartet. Der Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres, hatte mitgeteilt, die Maschine sei auf dem Weg zum Flughafen der costaricanischen Provinz Limón gewesen, als am Freitag um 18.00 Uhr Ortszeit (Samstag, 02.00 Uhr MESZ) der Kontakt mit ihr abgebrochen sei. Das Flugzeug habe plötzlich die Verbindung mit dem Kontrollturm des Flughafens von Barra de Parismina verloren.