Wenn es nach Michael Parensen ginge, dürfte der nächste Bundeskanzler aus Berlin kommen. Der Technische Direktor des 1. FC Union Berlin schlägt allerdings nicht etwa den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner oder einen anderen Politiker aus der Hauptstadt vor. Er könnte sich durchaus Kevin Behrens im Bundeskanzleramt vorstellen.

Das sagte Parensen – hoffentlich mit einem Augenzwinkern – am Samstag beim Pay-TV-Sender Sky. Der 32-jährige Torjäger Behrens hat aktuell einen Lauf; an den ersten drei Spieltagen hatte er vier Tore erzielt, woraufhin zahlreiche Fans seine Nominierung für die Nationalmannschaft gefordert hatten. Acht Treffer in der vergangenen Saison wiederum hatten dazu beigetragen, dass Union Berlin erstmals in der Champions League spielt.

Behrens im Nahkampf mit Mohamed Simakan vom RB Leipzig; Michael Parensen sitzt links auf der Bank. Imago

Ein Erfolg, der bei Sky vor dem heutigen Spiel (16. September) beim VfL Wolfsburg zur scherzhaften Kanzlerfrage geführt hatte. Kevin Behrens for Bundeskanzler? „Auch das würde er gut machen“, hatte Michael Parensen geantwortet, „er würde sich reinbeißen, der schlechteste Kandidat ist er nicht.“

Bevor es in den Wahlkampf geht, steht für Union allerdings erst mal das Spiel gegen Real Madrid am Mittwoch an. Doch Parensen beschreibt, was sich auch als abschließende Antwort auf die Frage nach einem Bundeskanzler Behrens lesen ließe: „Der Trainer hat es immer wieder angesprochen“, so der 37-Jährige, „das Kerngeschäft bleibt die Bundesliga.“