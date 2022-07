Der Discounter Aldi erhöht die Preise für die Kuh-Milch seiner Eigenmarke. Damit sind bei Aldi pflanzliche Milchalternativen günstiger als tierische Milch. PETA Deutschland fordert nun eine staatliche Maßnahme: Die aktuell höhere Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf pflanzliche Produkte müsse „nachhaltig“ gesenkt werden. Tierische Erzeugnisse müssten im Gegenzug stärker besteuert werden, so die Tierschutzorganisation.

Die Preiserhöhung des Discounters betrifft offenbar verschiedene Sorten der Eigenmarke Milsani. Vollmilch kostet beispielsweise 17 Cent mehr, Bio-Kuhmilch wird um 54 Cent teurer, heißt es in einer Mitteilung von PETA Deutschland. Auch andere Sorten würden teurer. Als Grund gibt Aldi die steigenden Kosten an, die an die Kunden weitergegeben werden müssten. Aldis Eigenmarke „Gut Bio“ hat einen Haferdrink für 99 Cent im Angebot. Dieser Preis bleibt gleich.

Vor den Preiserhöhungen war Kuhmilch offenbar günstiger als die pflanzlichen Milch-Alternativen. Unterdessen werden Milchalternativen, wie Haferdrinks, immer beliebter. Der Verbrauch von Kuhmilch ist auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten gesunken. In den letzten gut 50 Jahren hat er sich laut dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft fast halbiert.