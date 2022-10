Bei Blackout: Notstrom von Berliner Gefängnissen reicht vier Tage Im Falle eines längeren Stromausfalls können Berlins Gefängnisse mit Energie aus Dieselmotoren versorgt werden. Die sicherheitsrelevanten Systeme seien gewährleistet. dpa

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt. Die Notstromversorgung in den Justizvollzugsanstalten Plötzensee, Tegel und Moabit reicht für mehr als vier Tage. dpa/Bernd Weißbrod

Berlin -Im Falle eines sogenannten Blackouts, also eines längeren großflächigen Stromausfalls, können die Gefängnisse Berlins mit Energie aus Dieselmotoren versorgt werden. Wie aus einer Antwort der Justizverwaltung auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Marc Vallender hervorging, kann die Notstromversorgung in den Justizvollzugsanstalten (JVA) Plötzensee, Tegel und Moabit mehr als vier Tage (100 Stunden) aufrechterhalten werden. In der JVA Heidering reicht der Strom demnach etwa 40 Stunden und in den Teilanstalten der JVA für Frauen in Lichtenberg und Pankow jeweils etwa 50 und 21 Stunden. Die JVAs seien für den Krisenfall gewappnet, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.