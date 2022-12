Bei den Carpendales gibt es Raclette und Fondue Zoff an Weihnachten ist in vielen Familien keine Seltenheit. Wayne und Annemarie Carpendale haben ein Streitthema schon mal abgeräumt. dpa

ARCHIV - Moderatorin Annemarie Carpendale und Schauspieler Wayne Carpendale bei den Medientagen München. Felix Hörhager/dpa

München -Die Familien von Wayne Carpendale und seiner Frau Annemarie gehören unterschiedlichen Lagern an - zumindest wenn es um das Weihnachtsessen geht. „Wir machen oft Raclette und Fondue, was daran liegt, dass die Carpendales ein bisschen mehr Fondue sind und die Warnkrossies etwas mehr Raclette“, sagte Annemarie Carpendale (45), die vor ihrer Hochzeit Warnkross hieß, der Deutschen Presse-Agentur in München. Sie feierten „immer mit der großen Familie“, sagte ihr gleichaltriger Mann. „Dieses Jahr zudem zum ersten Mal in unserem gerade gebauten neuen Zuhause.“