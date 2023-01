Bei Durchsuchungen 25 Kilo Wasserpfeifentabak beschlagnahmt Bei Razzien in vier Berliner Lokalen sind nach Polizeiangaben 25 Kilo Wasserpfeifentabak beschlagnahmt und zwei Männer festgenommen worden. Bei den Durchsuch... dpa

Berlin -Bei Razzien in vier Berliner Lokalen sind nach Polizeiangaben 25 Kilo Wasserpfeifentabak beschlagnahmt und zwei Männer festgenommen worden. Bei den Durchsuchungen in Charlottenburg und Wilmersdorf in der Nacht zum Samstag habe es sich um einen Verbundeinsatz von Zoll, Ordnungsamt und Landeskriminalamt (LKA) gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet.