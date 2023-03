Bei Greifswald: Geldtransporter überfallen und ausgeraubt, Täter flüchtig

Unbekannte raubten am Morgen an der Anschlussstelle A20 bei Greifswald in Vorpommern einen Geldtransporter aus. Die Polizei fahndet nach ihnen.

Unbekannte haben am Morgen einen Geldtransporter in Vorpommern überfallen und Beute in noch unbekannter Höhe gemacht. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall an der Autobahn 20 Anschlussstelle bei Gützkow in der Nähe der Stadt Greifswald.

Verletzt wurde nach bisherigen Ermittlungen niemand. Die Täter sollen den Transporter gestoppt, gewaltsam geöffnet und mit der Beute geflohen sein. Die Fahndung nach den Tätern laufe derzeit großräumig. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Die Autobahn 20 führt südlich nach Berlin und Stettin sowie westlich nach Lübeck.