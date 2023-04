Bei illegalem Silvesterfeuerwerk 16 Menschen verletzt Nach einem Silvesterfeuerwerk mit illegaler Pyrotechnik und 16 Verletzten sollen zwei Männer in Berlin vor Gericht kommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirf... dpa

Berlin -Nach einem Silvesterfeuerwerk mit illegaler Pyrotechnik und 16 Verletzten sollen zwei Männer in Berlin vor Gericht kommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft ihnen gefährliche und schwere Körperverletzung sowie vorsätzliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vor, wie ein Behördensprecher am Mittwoch mitteilte. Die Anklage geht davon aus, dass die 56 und 44 Jahre alten Männer verantwortlich sind für das Feuerwerk bei einer Privatparty auf einem Firmengelände in Friedrichshagen zum Jahreswechsel 2021/2022. Dafür sollen sie sich bereits rund drei Monate zuvor Pyrotechnik im osteuropäischen Ausland besorgt haben, hieß es.