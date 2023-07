Bei Kita-Sommerfest in Köpenick: Betrunkener Mann zeigt Hitlergruß

Ein Mann taucht vor einer Kita in Rahnsdorf auf, bepöbelt die Kinder und zeigt den Hitlergruß. Die Polizei schreitet ein und lässt den Mann pusten.

An einer Kita in Berlin-Köpenick ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Monika Skolimowska/dpa

Ein betrunkener Mann hat bei einem Kita-Sommerfest in Berlin-Köpenick am Dienstagabend Kinder verbal angegriffen und mehrfach den Hitlergruß gezeigt. Nach ersten Erkenntnissen soll der 41-Jährige gegen 19 Uhr vor der Einrichtung in der Fürstenwalder Allee im Ortsteil Rahnsdorf aufgetaucht sein, Kinder bepöbelt und mehrfach den Arm zum verbotenen Hitlergruß erhoben haben.

Daraufhin wurde die Polizei Berlin verständigt. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab bei dem Mann einen Promillewert von 2,1. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung kam der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß. Der Polizeiliche Staatsschutz des LKA hat die weiteren Ermittlungen übernommen.